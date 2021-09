Mainz

Corona-Ausbreitung diese Woche abgeschwächt

10.09.2021, 15:17 Uhr | dpa

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz hat sich diese Woche etwas abgeschwächt, die Einweisung von Covid-Patienten ins Krankenhaus aber leicht zugenommen. Die Gesundheitsämter meldeten am Freitag 617 neue Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 101,1 auf 99,6. Zuletzt lag dieser Wert am vergangenen Samstag unter 100. Die so genannte Hospitalisierungsinzidenz - die Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - stieg von 2,3 auf 2,4.

Aktuell sind in Rheinland-Pfalz 11 286 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 starben 3945 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz - unverändert im Vergleich zum Vortag.

Die höchste Inzidenz von Infektionen gab es am Donnerstag in Neustadt an der Weinstraße mit 232,8 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Danach folgen der Kreis Ahrweiler (217,5), Ludwigshafen (170,1) und Worms (149,6). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Vulkaneifel mit 34,6.