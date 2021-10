Mainz

Landesregierung baut Förderprorgramm für Warnsirenen aus

07.10.2021, 12:09 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will mehr Geld in die Installation und Modernisierung von Warnsirenen stecken. Geplant sei, das Sirenen-Sonderförderprogramm des Bundes um vier Millionen Euro aufstocken, teilte das Innenministerium am Donnerstag in Mainz mit. Damit stünden nach Verabschiedung des nächsten Landeshaushalts insgesamt rund acht Millionen Euro zur Verfügung.

Das Geld kann von den Kommunen beantragt werden, die Bundesförderung soll laut Mitteilung bereits in Kürze zur Verfügung stehen. Die Entscheidung über die Landesförderung muss noch der Landtag treffen.

Nach der Flutkatastrophe Mitte Juli im Ahrtal und im Raum Trier war Kritik am bisherigen Warnsystem laut geworden. Als eine Konsequenz daraus sollen nun wieder mehr Warnsirenen installiert werden.