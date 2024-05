Nach dem Angriff auf einen SPD-Politiker in Dresden hatte sich ein Verdächtiger bereits am Wochenende der Polizei gestellt. Nun haben die Behörden drei weitere Verdächtige identifiziert.

Bereits am Sonntag hatte sich ein 17-Jähriger bei der Polizei gemeldet und die Tat gestanden. Mehr dazu lesen Sie hier. Im Zuge der Ermittlungen seien zunächst zwei weitere Verdächtige identifiziert worden, heißt es von der Dresdner Staatsanwaltschaft. Ihre Wohnungen sind am frühen Sonntagabend durchsucht worden. Dabei stellte die Polizei Beweismittel sicher.

Vier Beschuldigte im Alter von 17 und 18 Jahren

Später am Sonntagabend sei auch ein dritter Tatverdächtiger identifiziert und dessen Wohnung ebenfalls durchsucht worden. Bei den vier Beschuldigten handelt es sich laut der Staatsanwaltschaft um junge Männer aus Deutschland im Alter zwischen 17 und 18 Jahren. Die Ermittlungen dauerten demnach weiter an.

Ecke, Spitzenkandidat für die SPD-Sachsen zur Europawahl, war am Freitag beim Aufhängen von Wahlplakaten im Dresdner Stadtteil Striesen von vier Tätern angegriffen und nach Parteiangaben so schwer verletzt worden, dass er operiert werden musste. Die Attacke sorgte parteiübergreifend für Bestürzung. Die Ermittlungen in dem Fall führt der polizeiliche Staatsschutz. Kurz zuvor war in Dresden zudem ein 28-Jähriger angegriffen und verletzt worden, der für die Grünen Wahlplakate anbrachte.