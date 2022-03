Mainz

Rheinland-Pfalz startet Modellprojekt für Wohnungslose

31.03.2022, 15:55 Uhr | dpa

Ein Modellprojekt für Wohnungslose soll in Rheinland-Pfalz dazu beitragen, "den Teufelskreis der Obdachlosigkeit" zu durchbrechen. So formulierte es am Donnerstag der FDP-Abgeordnete Steven Wink in der Landtagsdebatte über den Etat des Sozialministeriums. Mit dem Projekt "Housing First" (Zuerst eine Wohnung) werde darauf verzichtet, die Vermittlung einer Wohnung an Suchtkranke oder an Menschen mit einer psychischen Erkrankung an die Erfüllung bestimmter Auflagen zu knüpfen. Es werde "bewusst darauf verzichtet, den Daumen ins Genick zu legen", sagte Wink.

Auf der Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Bundesländer unterstützte Rheinland-Pfalz Ende vergangenen Jahres eine entsprechende Initiative von Berlin für eine bundesweite Gesamtstrategie gegen Obdachlosigkeit. Im Haushalt 2022 sind zunächst 100.000 Euro für das Modellprojekt "Housing First" vorgesehen. Insgesamt plant der Etat des Sozialministeriums mehr als 12 Millionen Euro für die Wohnungslosenhilfe in Rheinland-Pfalz ein.

"Wir werden noch in diesem Jahr die ersten Initiativen auf den Weg bringen", sagte Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) zu "Housing First". Als weitere Initiativen für Menschen in Armut nannte er die Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung und "Orte des Zusammenhalts" als Anlaufstellen bei Armutsgefährdung in städtischen Quartieren. Der Haushalt biete auch die Voraussetzung für die Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut.