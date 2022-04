Mainz

Mainz eröffnet 31. Bundesliga-Spieltag in Wolfsburg

22.04.2022, 01:36 Uhr | dpa

Zum Auftakt des 31. Bundesliga-Spieltags gastiert der FSV Mainz 05 am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) beim VfL Wolfsburg. Mit einem Sieg könnten die Rheinhessen ihren Platz in der ersten Tabellenhälfte festigen und die Marke von 40 Punkten überspringen. Der Klassenverbleib ist für das Team von Bo Svensson schon vier Spieltage vor dem Saisonende perfekt. Wolfsburg hingegen braucht als 13. noch Punkte, um nicht noch einmal in Abstiegsgefahr zu geraten. Bei den 05ern könnte Alexander Hack nach einer überstandenen Sprunggelenksverletzung in die Startformation zurückkehren.