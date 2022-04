Mainz

Mainz 05 fordert nach 0:5-Pleite Meister FC Bayern

30.04.2022, 01:40 Uhr | dpa

Gut eine Woche nach der bitteren 0:5-Schlappe in Wolfsburg will der FSV Mainz 05 gegen Meister FC Bayern Wiedergutmachung. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfängt das Team von Trainer Bo Svensson die Münchner, die am vergangenen Wochenende die zehnte Bundesliga-Meisterschaft in Serie einfuhren. Für Mainz besteht keine Abstiegsgefahr mehr, die europäischen Ränge sind aber bereits außer Reichweite. Ein Anreiz könnte sein, am Saisonende vor Rivale Eintracht Frankfurt zu landen, der derzeit einen Punkt und einen Platz vor den Rheinhessen liegt. In der vergangenen Spielzeit hatten die Mainzer das Heimspiel gegen den FC Bayern gewonnen.