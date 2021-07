Mannheim

SV Darmstadt schließt Trainingslager mit Testspielsieg ab

09.07.2021, 14:26 Uhr | dpa

Der SV Darmstadt 98 hat sein Trainingslager in Herxheim-Hayna mit einem Erfolgserlebnis beendet. Der Fußball-Zweitligist gewann am Freitag ein Testspiel beim SV Waldhof Mannheim mit 2:1 (0:0). Für die Lilien trafen Phillip Tietz (49. Minute) an seinem 24. Geburtstag und Kapitän Fabian Holland (85.) mit einer schönen Direktabnahme. Gerrit Gohlke (48.) erzielte das Tor für die Hausherren.

"Es war ein guter Härtetest nach einer intensiven Trainingswoche gegen einen starken Drittligisten. Es war ein guter Abschluss des Trainingslagers, der uns auch in Sachen Fitness noch einmal geholfen hat", sagte Darmstadts neuer Trainer Torsten Lieberknecht.