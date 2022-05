Tod nach Polizeieinsatz: Leiche zeigt Spuren von Gewalt

Die zahlreichen ungekl├Ąrten Fragen zum Tod eines Mannes bei einer Polizeikontrolle in Mannheim k├Ânnten nach Angaben des Landeskriminalamtes erst in sechs bis acht Wochen beantwortet werden. Zwar sind nach Angaben des baden-w├╝rttembergischen Landeskriminalamtes (LKA) Spuren stumpfer Gewalt an der Leiche festgestellt worden. Diese seien aber "von geringer Intensit├Ąt gewesen", sagte LKA-Pr├Ąsident Andreas Stenger am Mittwoch. Es sei weiter unklar, ob der 47-J├Ąhrige eines gewaltsamen oder eines nat├╝rlichen Todes gestorben sei. Der Mann habe auch eine Herzinsuffizienz (Herzschw├Ąche) gehabt.