Mönchengladbach

Vollgelaufene Keller in Mönchengladbach nach Unwetter

29.06.2021, 08:03 Uhr | dpa

Ein Unwetter hat in Mönchengladbach zu Wasserschäden und vollgelaufenen Kellern geführt. Die Feuerwehr habe am frühen Dienstagmorgen ein "erhöhtes Einsatzaufkommen" verzeichnet, teilte die Stadt mit. Insgesamt habe es 17 Einsätze im Zusammenhang mit dem Unwetter gegeben. "Davon waren der überwiegende Teil Wasserschäden und vollgelaufene Keller in Wohnhäusern." Unter anderem seien aber auch hochgeschwemmte Gullydeckel beseitigt worden.