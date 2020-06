Tierischer Einsatz

Rabe greift Eichhörnchen-Nest an – Feuerwehr rückt an

22.06.2020, 18:01 Uhr | t-online.de

Ein offenbar hungriger Rabe hat in Pasing ein Eichhörnchen-Nest attackiert. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr, die den Jungtieren zur Hilfe kam.

Ein aufmerksamer Passant hat am Donnerstagvormittag die Feuerwehr verständigt, nachdem ein ausgewachsener Rabe ein Eichhörnchen-Nest in Pasing-Obermenzing attackierte. Wie die Feuerwehr München am Sonntag mitteilte, rückten Einsatzkräfte sofort aus.

Angekommen in der Peter-Putz-Straße waren die drei Eichhörnchenbabys bereits aus dem Nest gefallen. Laut Feuerwehr haben die Jungtiere den Absturz aber unverletzt überlebt. Die Einsatzkräfte richtet ein Behelfsnest in einem Karton ein und nahmen die Babys mit zur Wache.

Die Jungtiere in ihrem Behelfsnest: So wurden sie sicher zur Feuerwehrwache transportiert. (Quelle: Branddirektion München)



Der Verbleib der Mutter war im Laufe des Einsatzes nicht zu klären, heißt es. Deshalb wurde das kleine Trio in die Hände des Vereins "Eichhörnchen Schutz e.V." übergeben.