Winter-Hammer kommt

Kälte- und Schneefront zieht nach München

30.11.2020, 11:11 Uhr | t-online

Nach dem tristen November zieht eine Winterfront nach Bayern. Der Schnee soll kommen – auch München wird weiß. Doch wann ist es soweit?

Nach langer Prognose soll es endlich weiß werden in München. Eine Schneefront zieht über Bayern. Der erste Advent war zwar kalt, doch trocken. Zu Beginn der Woche gesellen sich auch Niederschläge der Kälte hinzu. Und damit steht vermutlich der erste Schnee bevor.

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 0 Uhr sollen die ersten Flocken in Bayern fallen. Zuerst in Franken und in der Oberpfalz. München muss einige Stunden länger warten. Doch dann soll es auch am gesamten Dienstag zu weiteren Schneefällen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen allerdings bei 3 Grad.



Am Mittwoch wird es hingegen noch kälter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Frost. In München liegen die Höchsttemperaturen bei -2 Grad.