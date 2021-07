Verkehr aufgehalten

Sex in der S-Bahn führt zu Verspätungen

17.07.2021, 17:17 Uhr | dpa

Blick in eine Münchner S-Bahn (Symbolbild): Weil sich ein Paar in der Bahn sexuell vergnügte, gab es Verspätungen. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Aus einem ungewöhnlichen Grund hat sich die S1 in München verspätet: Ein Pärchen vergnügte sich in der Bahn sexuell – der Zug musste anschließend desinfiziert werden.

In der ohnehin von chronischen Verspätungen geplagten Münchner S-Bahn hat ein Liebespaar den Zugverkehr aufgehalten: Fahrgäste der S1 nach Freising meldeten der Lokführerin in der Nacht zum Donnerstag gegen 22.30 Uhr, dass sich ein Paar im hinteren Führerstand sexuell vergnüge. Das berichtete die Bundespolizei am Freitag.

Die Frau kontrollierte dann nach der Ankunft in Freising den betroffenen Führerstand, das Liebespaar war aber wohl schon ausgestiegen. Die Lokführerin desinfizierte nach einer Befragung anderer Fahrgäste die Kabine gründlich, was dann zu Verspätungen führte. Die Beamten ermitteln wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.