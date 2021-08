Gemusterter Körper

Seltene Tierart in Münchner Garten entdeckt

15.08.2021, 10:54 Uhr | t-online

Erfreuliche Nachrichten für Hobbygärtner: In München hat eine Frau ein seltenes Tier entdeckt. Die Tigernacktschnecke kommt in Deutschland äußerst selten vor, ist aber sehr nützlich.

Gärtnerinnen und Gärtner mit Gemüse- und Obstbeeten dürften Schnecken nicht gerade begeistern. Doch einige kennen sicherlich auch die Tigernacktschnecke oder auch Tigerschnegel (lateinisch: Limax Maximus) genannt: Eine Schnecken fressende Schnecke mit auffällig gemustertem Körper. In München hat eine Frau nun eben solch eine Schnecke gesichtet, schreibt "Merkur".

Großer Schnegel: Die Tigernacktschnecke wurde in München gesichtet. (Quelle: Oliver Willikonsky/imago images)



Diese kommt in deutschen Gärten so gut wie nie vor und ist eigentlich in Südeuropa beheimatet. Öfter wurde eine solche Schnecke auch schon in Niedersachsen gesehen, jetzt hat sie es bis nach Bayern geschafft.



Schnecke mit Raubkatzen-Print

Sie ist länger und dünner als ihre Verwandten, das erste Körperdrittel ist mit schwarz-braunen und gelben Flecken verziert. Der restliche Körper ist meist mit braun-schwarzen Streifen geschmückt. Eine Besonderheit: Der Tigerschnegel ist besonders gut gebaut – mit einem Geschlechtsorgan von etwa vier Zentimetern, einem Drittel der Körperlänge, schreibt der Naturschutzbund Nabu.