Täter auf der Flucht

14-jähriges Mädchen in München erstochen

24.10.2021, 11:59 Uhr | t-online, mtt, dpa

In München-Bogenhausen ist in der Nacht zu Sonntag ein junges Mädchen erstochen worden. Der Täter ist auf der Flucht. Die Polizei ist im Großeinsatz.

Blutige Tat in München: Mit mindestens einem Stich in die Brust ist in der Nacht zu Sonntag ein junges Mädchen getötet worden. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus, unter Tatverdacht steht der 17-jährige Ex-Freund des Opfers.

Die Polizei sucht ihn mit Hochdruck. Die Spurensicherung ist vor Ort, wie ein Polizeisprecher t-online sagte. Eine Einsatzhundertschaft sei mit Hunden im Bezirk Bogenhausen unterwegs, durchkämme unter anderem Gärten, Tiefgaragen und andere umliegende Orte. Auch ein Hubschrauber war am Sonntagmorgen in der Luft.

Der Notruf ging gegen 7 Uhr morgens ein. Die Mutter hatte die Polizei verständigt. Die "Bild" berichtete, die Tat habe sich zwischen 4 und 5 Uhr in der Nacht ereignet. Diese Information konnte der Polizeisprecher t-online zunächst nicht bestätigen.

Warum der 17-Jährige als tatverdächtig gilt, teilte die Polizei nicht mit. Auch ein mögliches Motiv ist noch unklar.