Feuerwehr im Einsatz

Geschützter Uhu aus Isar gerettet

01.12.2021, 12:23 Uhr | t-online, ads

Nahe München ist ein Uhu aus einer Notlage gerettet worden: Per Boot wurde der geschützte Raubvogel aus einem Isarkanal geborgen.

Am Montagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Finsing nahe München zu einer Tierrettung gerufen: Sie rückte per Boot an, um einen Uhu zu befreien. Der geschützte Raubvogel trieb hilflos im Wasser eines Isarkanals, wie "tz" in Berufung auf den Vorsitzenden berichtet.

Demnach retteten die Einsatzkräfte den Uhu per Boot und wickelten ihn in eine Decke ein. „Er hat sich überhaupt nicht gewehrt. Ich glaub, er war froh, dass wir gekommen sind“, so Wimmer laut "tz".



Der Uhu in den Armen seines Retters im Feuerwehrfahrzeug: Er wurde zur Erholung in die Spezialklinik in Unterschleißheim gebracht. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Finsing)



Nach der Rettung wurde der Vogel zum Aufwärmen unter der Wärmelampe in die Klinik für Vögel, Kleinsäuger, Reptilien und Zierfische der Tierärztlichen Fakultät in Unterschleißheim gebracht.