Überfall in München

17-Jähriger von Unbekannten niedergeschossen

14.01.2022, 11:17 Uhr | MaM, t-online

In München ist ein Jugendlicher von einer Gruppe von Unbekannten attackiert und angeschossen worden. Die Täter überfielen ihn in einer Wohnung – später konnten sie fliehen.



In München ist am Donnerstagabend ein 17-Jähriger in einer Wohnung angeschossen worden. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage von t-online. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.

Demnach seien die Einsatzkräfte am Abend gegen 18.30 Uhr zu der Wohnung in Milbertshofen gerufen worden. Dort entdeckten sie den verletzten 17-Jährigen.



Überfall in München: Verletzter 17-Jähriger im Krankenhaus

Er sei von vier oder fünf Personen überfallen worden, erst hätten ihn die Unbekannten attackiert, dann sei ihm in den Oberkörper geschossen worden. Anschließend konnten sie fliehen.

"Der Junge ist derzeit im Krankenhaus, befindet sich jedoch außer Lebensgefahr", sagt eine Sprecherin der Polizei zu t-online. Die Ermittlungen dauerten an.