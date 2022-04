München

DEL-Playoffs: Wolfsburg kassiert 1:5 zum Halbfinal-Auftakt

20.04.2022, 22:27 Uhr | dpa

Die Grizzlys Wolfsburg sind mit einer klaren Niederlage ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Das erste von fünf möglichen Spielen verloren die Niedersachsen beim EHC Red Bull München am Mittwoch mit 1:5 (0:2, 0:2, 1:1). Damit liegen die Wolfsburger in der Best-of-five-Serie mit 0:1 zurück. Spiel zwei findet am Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) in Wolfsburg statt.

Vor 3721 Zuschauern schossen Kapitän Patrick Hager (13./23.), Benjamin Street (17.), Konrad Abeltshauser (36.) und Benjamin Smith (42.) die Treffer für die dominierenden Gastgeber. Jordan Murray (53.) verkürzte für die Wolfsburger nur noch.