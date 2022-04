München

Stürmisches Wochenende: Gewitter in Bayern

30.04.2022, 15:14 Uhr | dpa

Das Wochenende in Bayern wird stürmisch mit Hagel und Starkregen. Am Nachmittag- und abend soll es starke Gewitter vor allem in Franken und Schwaben geben, meldete der Deutsche Wetterdienst am Samstag. Sonst sei es bewölkt mit Windböen bis zu 60 Stundenkilometern. In der Nacht bleibe es stürmisch und auch am Sonntag seien vereinzelt Gewitter möglich.