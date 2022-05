"Vive le Pastel!": Kostbare Kreidebilder in der Pinakothek

Kostbare Pastellbilder aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind ab Samstag in der Alten Pinakothek in M├╝nchen zu sehen. Die rund 20 Arbeiten stammten von K├╝nstlern wie Joseph Vivien (1657 - 1734) oder Maurice Quentin de La Tour (1704 - 1788), teilte das Museum am Donnerstag mit. Die Ausstellung "Vive le Pastell!" dauert bis zum 23. Oktober.