20.000 Kinder aus der Ukraine an bayerischen Schulen

Mehr als 20.000 Kinder aus der Ukraine gehen inzwischen in Bayern zur Schule. Wie das Kultusministerium in M├╝nchen am Freitag mitteilte, sind daf├╝r rund 1000 p├Ądagogische Willkommensgruppen eingerichtet worden. "Ich bin nach wie vor tief beeindruckt von der Solidarit├Ąt und dem au├čergew├Âhnlichen Engagement in unserer bayerischen Schulfamilie", sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie W├Ąhler).