Priester: Kampf gegen Homophobie soll kein Ritual werden

Anders als vor einem Jahr will der M├╝nchner Pfarrer Wolfgang Rothe bei der Aktion #liebegewinnt in diesem Jahr keine gleichgeschlechtlichen Paare segnen. "Im vergangenen Jahr war sie ein starkes Zeichen gegen das kurz zuvor vom Vatikan erlassene Verbot solcher Segensfeiern", teilte er am Sonntag mit. Die Aktion sei ein Aufbegehren, ein "Jetzt erst recht!" gewesen - durch ihre Wiederholung w├╝rde ihr genau dieser Charakter genommen, bef├╝rchtete der Pfarrer. "Sie w├╝rde zum Ritual".