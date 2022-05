BMW will Autofabrik ohne Gas und Öl betreiben

BMW will seine Autofabrik im ungarischen Debrecen ausschlie├člich mit ├ľko-Strom betreiben. Das "Werk in Ungarn soll vollst├Ąndig auf fossile Energietr├Ąger verzichten", sagte Vorstandschef Oliver Zipse am Mittwoch auf der BMW-Hauptversammlung in M├╝nchen. Seinen Angaben zufolge ist es damit das weltweit erste Automobilwerk, das ohne fossile Energien betrieben wird.