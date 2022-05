Chemnitz verliert Playoff-Auftakt in München klar mit 53:77

Die Erfolgsserie der Niners Chemnitz gegen den FC Bayern M├╝nchen ist zum Playoff-Auftakt gerissen. Die Sachsen kassierten am Freitag in der ersten Viertelfinalbegegnung beim Vorjahresfinalisten eine klare 53:77 (31:36)-Niederlage. In der Saison hatten die Sch├╝tzlinge von Trainer Rodrigo Pastore zuvor alle drei Duelle in der Bundesliga und im BBL-Pokal gegen die Bayern zu ihren Gunsten entschieden. Den gr├Â├čten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Deshaun Thomas (15 Punkte), Nick Weiler-Babb (13) und Andreas Obst (10). F├╝r Chemnitz erzielten Mindaugas Susinskas und Nelson Weidemann (je 9) die meisten Punkte.