Fans feiern FC Bayern auf dem Nockherberg

Der FC Bayern hat sich nach seiner zehnten Meisterschaft in Serie von seinen Fans auf dem Nockherberg in M├╝nchen feiern lassen. Wenige Stunden nach dem Bundesliga-Stimmungsd├Ąmpfer beim VfL Wolfsburg (2:2) pr├Ąsentierten sich Kapit├Ąn Manuel Neuer & Co. am sp├Ąten Samstagabend beim "Paulaner Fanfest".