ADAC: Spritpreise in Thüringen über zwei Euro

Die Spritpreise an Thüringer Tankstellen liegen derzeit bei über zwei Euro. Super E10 kostete demnach am Dienstag um 11.00 Uhr 2,110 Euro - teurer tankten Autofahrer nur noch in fünf anderen Bundesländern, wie der ADAC mitteilte. Ähnlich sah es bei Diesel aus, für den im Freistaat pro Liter 2,051 Euro fällig wurden.

Am günstigsten tankt es sich demnach im Saarland (Diesel 1,996 Euro) und in Bayern (Super E10 2,046 Euro). Am teuersten war es in Sachsen-Anhalt (Super E10 2,140 Euro) und in Schleswig-Holstein (Diesel 2,091 Euro)