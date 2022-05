Sportwagenfahrer rast auf Polizisten zu: Schüsse aufs Auto

Um sich einer Kontrolle zu entziehen, soll ein 29-Jähriger mit seinem Sportwagen in München direkt auf einen Polizisten zugerast sein. Der Beamte und ein Kollege gaben daraufhin Schüsse aus ihrer Dienstwaffe auf das Auto ab, wie das Polizeipräsidium München am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer habe danach dennoch weiter Gas gegeben. Der Beamte konnte sich durch eine Seitwärtsbewegung in Sicherheit bringen.