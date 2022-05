M├╝nchen DLD-Chefin Czerny: Bewusst eine Konferenz ohne Tech-Stars Von dpa 20.05.2022 - 18:49 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Astronautenanzug ist auf der Konferenz DLD ausgestellt. (Quelle: Felix H├Ârhager/dpa/dpa-bilder)

Die Macher der Innovationskonferenz DLD haben in diesem Jahr nach eigenen Angaben bewusst auf gro├če Namen aus der Tech-Branche verzichtet. "Die gro├čen Superstars", die man auf jeder Konferenz h├Âren k├Ânne, seien zu sehr von Marketing getrieben und zu unfrei in ihren Reden, sagte DLD-Organisatorin Steffi Czerny. Die erste DLD-Konferenz nach Beginn der Corona-Krise begann am Freitag in M├╝nchen.

Das Motto ist in diesem Jahr "Reality Rules" (etwa: Realit├Ąt bestimmt) - unter anderem ein Hinweis darauf, dass technologische Visionen von der Realit├Ąt eingeholt werden. Zur aktuellen Realit├Ąt, mit der sich die Konferenz zum Auftakt besch├Ąftigte, geh├Ârt auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine. So warf Sandrine Dixson-Decl├Ęve von der Denkfabrik Club of Rome die Frage auf, warum der Westen sich nicht fr├╝her aus den jetzt problematischen Abh├Ąngigkeiten wie etwa vom russischen Erdgas gel├Âst habe. Schon vor zehn Jahren sei man sich dessen bewusst gewesen: "Und was haben wir getan? Nichts."