BMW startet Batterierecycling in China

BMW baut in China ein Recycling f├╝r seine ausrangierten Elektroauto-Batterien auf. Eine 100-Kilowattstunden-Batterie enthalte rund 90 Kilogramm Nickel, Lithium und Kobalt. Diese Rohstoffe w├╝rden gro├čteils zur├╝ckgewonnen und f├╝r neue Zellen verwendet, teilte der Autokonzern am Mittwoch in M├╝nchen mit. Das spare Ressourcen und senke den CO2-Aussto├č um 70 Prozent.