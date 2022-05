EHC Red Bull in Champions League wieder gegen Tampere

F├╝r den EHC Red Bull M├╝nchen gibt es in der Gruppenphase der Eishockey-Champions-League ein Wiedersehen mit Tappara Tampere. Der deutsche Vizemeister war in der abgelaufenen Saison erst im Halbfinale (0:3) am finnischen Rekordmeister gescheitert. Die weiteren Kontrahenten der M├╝nchner in Gruppe C sind Slovan Bratislava aus der Slowakei und die Schweizer von Rapperswil-Jona Lakers. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch am Rande der WM in Finnland.