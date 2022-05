Universitäten erforschen Wirkung des 9-Euro-Tickets

Noch gilt das 9-Euro-Ticket nicht, doch es wird schon erforscht. Mehrere Universit├Ąten haben Projekte gestartet, um seine Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen zu beleuchten. F├╝r sie ist die auf drei Monate angelegte Aktion eine perfekte Gelegenheit zu forschen. Ergriffen wird sie unter anderem in M├╝nchen, Kassel und Braunschweig.

"Hier findet gerade ein gigantisches Realexperiment statt, das wir wissenschaftlich auswerten wollen", sagt Klaus Bogenberger, Professor an der Technischen Universit├Ąt M├╝nchen. "Unser Ziel ist es, mit Hilfe der Daten Ver├Ąnderungen im Mobilit├Ątsverhalten zu erfassen und daraus Schlussfolgerungen f├╝r den Verkehr von morgen zu ziehen. Greift zum Beispiel das 9-Euro-Ticket und bringt es tats├Ąchlich Menschen dazu, vom Auto auf Busse und Bahnen umzusteigen? Oder fahren die Menschen weiter viel Auto, wenn Treibstoff wegen der vor├╝bergehenden Steuersenkungen wieder billiger wird?"

Typischerweise gehen die Forscher das Thema mit Befragungen in mehreren Wellen an: vor, w├Ąhrend und nach den drei Monaten des 9-Euro-Tickets. So sollen Erwartungen, Nutzung aber auch langfristige Auswirkungen auf das Verhalten erfasst werden.