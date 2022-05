Softwarefehler: BMW muss mehr als 61.000 Autos zurückrufen

Der Autobauer BMW muss weltweit mehr als 61.000 Autos wegen eines Softwarefehlers zur├╝ckrufen. Das betreffe die Modelle X3, X4 und 5 aus den Baujahren 2016 bis 2022, wie aus Angaben auf der Internetseite des Kraftfahrt-Bundesamts hervorgeht. Von den weltweit 61.714 Fahrzeugen seien in Deutschland 12.721 betroffen. Das fehlerhafte Softwareupdate k├Ânne zum Drehmomentverlust und Motorausfall f├╝hren. Es gebe bisher keine Sachsch├Ąden, zudem sei niemand verletzt worden. Die Angaben sind auf vergangenen Dienstag datiert. Ein BMW-Sprecher sagte am Donnerstag, betroffene Kunden w├╝rden eine Nachricht bekommen, ihr Auto in die Werkstatt zu bringen. Dort werde die Software dann neu programmiert.