Lehrer fühlen sich bei der Inklusion allein gelassen

Bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung f├╝hlen sich Lehrkr├Ąfte nach Einsch├Ątzung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) allein gelassen. Der BLLV bezieht sich dabei auf eine Befragung von 695 Lehrkr├Ąften zum schulischen Alltag, wie der Verband am Montag mitteilte. "Inklusion wird heute nur durch den Einsatz und den p├Ądagogischen Idealismus von Lehrerinnen und Lehrern am Leben gehalten", sagte die Vorsitzende des BLLV, Simone Fleischmann. Inklusion d├╝rfe kein "Sparmodell" sein, sagte sie ans bayerische Kultusministerium gerichtet.

97 Prozent der befragten Lehrkr├Ąfte halten laut BLLV die Inklusion unter den derzeitigen Rahmenbedingungen f├╝r nicht realisierbar. Lediglich von Schulbegleitung, Kollegium und Schulberatung vor Ort f├╝hlten sich die Lehrkr├Ąfte unterst├╝tzt. Doch es fehle vor allem an Personal, guten Fortbildungsangeboten und Zeit.

Auch Sch├╝lerinnen und Sch├╝ler mit F├Ârderbedarf werden laut Umfrage bei der Klassenbildung kaum ber├╝cksichtigt. So seien inklusive Klassen meist so gro├č wie nicht-inklusive. Lehrkr├Ąfte h├Ątten dann nicht mehr Zeit, sich den einzelnen, f├Ârderbed├╝rftigen Kindern zu widmen. Zudem h├Ątten die Lehrerinnen und Lehrer kaum M├Âglichkeiten sich fortzubilden. "Nat├╝rlich gibt es Fortbildungen und Unterst├╝tzungssysteme, aber nur in hom├Âopathischen Dosen", betonte Fritz Sch├Ąffer, der Leiter der Abteilung Schul- und Bildungspolitik des Verbandes.