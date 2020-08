Kurioser Einsatz

Polizei holt betrunkenen Mann mit pinkem Tretboot aus dem Wasser

10.08.2020, 15:48 Uhr | t-online.de

Ein Mann im Wasser und ein Polizist auf einem Tretboot: In Nürnberg kam es zu einem kuriosen Einsatz am Badesee. (Quelle: Twitter/Polizei Nürnberg)

In Nürnberg hat die Polizei einen Mann aus dem Wöhrder See gerettet. Um den betrunkenen Badegast in Not aus dem Wasser zu holen, nutzen die Beamten ein ungewöhnliches Einsatzfahrzeug.

In einem pinken Tretboot ist die Polizei Nürnberg ausgerückt, um einem Badenden in Not zu helfen. Zu dem kuriosen Einsatz soll es am Sonntagnachmittag im Osten der Stadt gekommen sein, wie die Polizei in einer Mitteilung auf Facebook schrieb. "Die Kollegen mussten ein ungewöhnliches Einsatzfahrzeug in Betrieb nehmen, um einen offensichtlich angetrunkenen Badegast im Wöhrder See vor dem Schwimmen ins Wehr zu bewahren", heißt es.

Offenbar war der alkoholisierte Mann in einem Bereich des Sees unterwegs, in dem "zusätzliche Gefahr durch das Wasserkraftwerk bestand", so die Polizei. Die Beamten warnen davor, nicht angetrunken ins Wasser zu gehen.

Die Nutzer amüsierten sich über den Einsatz im "Barbie-Mobil", wie das Boot auf Facebook von einer Nutzerin getauft wurde. Eine Frau kommentierte: "Nürnbergs Polizei ist ja richtig stylish unterwegs." Eine andere Userin merkte an: "So a Rosa Schwan wäre noch stylischer gewesen". Daraufhin konterte die Polizei mit Humor: "sorry ... aber das heißt dann Flamingo".