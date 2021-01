20 Personen ohne Masken

Party kostet Firmenchef und Gäste rund 15.000 Euro Strafe

28.01.2021, 17:11 Uhr | dpa

Mitarbeiter einer Firma stoßen mit Sekt an (Symbolbild). Eine Firmenfeier im Lockdown mit 20 Gästen ist in Nürnberg aufgelöst worden. (Quelle: Shotshop/imago images)

Eine Geburtstagsparty für einen Firmenchef ist in Nürnberg aufgelöst worden. Etwa 20 Personen hielten sich in der Büroküche auf – allesamt ohne Mund-Nasen-Schutz. Es droht ein saftiges Bußgeld für alle Beteiligten.

Eine gerade angelaufene Feier seines runden Geburtstags kostet einen Firmeninhaber und seine Gäste in Bayern zusammen vermutlich rund 15.000 Euro an Bußgeldern. Dem Veranstalter der noch zu Beginn gestoppten Party drohten 5.000 Euro Bußgeld, jedem der vor Ort angetroffenen rund 20 Gäste außerdem 500 Euro Bußgeld, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag in Nürnberg mit.

Ein anonymer Hinweis hatte die Polizei demnach Mittwochnachmittag auf die Spur der Feier im Nürnberger Stadtteil Langwasser gebracht. Zivilkräfte entdeckten diverse Getränkeflaschen auf einem Fensterbrett der Firma, für das Essen standen Warmhaltebehälter bereit.

Buffet, Alkohol und keine Schutzmasken

Beim Betreten des Anwesens entdeckten die Polizisten dann neben einem bereits aufgebauten Buffet diverse alkoholische Getränke und einen Geschenketisch. Weder der Jubilar noch 20 in der Küche angetroffene Personen trugen Mund-Nase-Bedeckungen.

Auf die Aussicht, dass die Party von der Polizei zum Platzen gebracht werden sollte, hätten die Anwesenden und insbesondere der Gastgeber "nur mäßig einsichtig" reagiert, teilte die Polizei mit.