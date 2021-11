Nürnberg

Helene Fischer begeistert das "Wetten dass..?"-Publikum

06.11.2021, 21:31 Uhr | dpa

Helene Fischer tritt in der Jubiläumsshow "Wetten, dass..?" auf. Foto: Daniel Karmann/dpa (Quelle: dpa)

Schlagersuperstar Helene Fischer hat in der ZDF-Show "Wetten dass..?" bei einem umjubelten Auftritt ihr neues Album "Rausch" vorgestellt. Über ihre Schwangerschaft wollte die 37-Jährige allerdings nicht sprechen, wie sie Moderator Thomas Gottschalk am Samstagabend sagte. Nachdem sie den Song "Null auf 100" performt hatte, nahm die Sängerin neben Gottschalk und Co-Gastgeberin Michelle Hunziker auf dem Showsofa Platz. "Achtet bitte darauf, dass ich in die Mitte komm'", scherzte Gottschalk.

"Die sind wirklich alle verrückt nach Dir", sagte der Entertainer über Fischers Fans. Sie sei ergriffen und könne es kaum erwarten, wieder auf die Bühne zu dürfen, so die Sängerin. 2023 soll es eine große Tournee geben. Die Zuneigung ihres Publikums empfindet sie "als absolutes Geschenk". Helene Fischer war Wettpatin bei der Kinderwette.

Anlässlich des 40. Geburtstages von "Wetten dass..?" gab es am Samstag in Nürnberg eine Sonderausgabe. Zahlreiche prominente Wettpaten wurden erwartet. Auf der Gästeliste stehen die ABBA-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson und Rocker Udo Lindenberg.