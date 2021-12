Lautsprecherdurchsage

Half die Nürnberger Polizei Corona-Demonstranten?

31.12.2021, 01:29 Uhr | t-online, wan

Blaulichter leuchten im Hintergrund einer Corona-Demonstration in Nürnberg: Es gibt Kritik an der Hilfe der Polizei. (Quelle: Eberlein/dpa)

Erneut ist das Verhalten der Polizei bei Corona-Demonstrationen in die Kritik geraten. In Nürnberg sollen Beamte einen ungenehmigten Aufzug in der Innenstadt unterstützt haben.

Videos und Augenzeugenberichte kritisieren die Nürnberger Polizei nach einer Corona-Demonstration am Donnerstagabend. Bei einer Protestveranstaltung zogen etwa 1.300 Menschen durch die Nürnberger Altstadt.



Auf einem Video auf Twitter ist zu sehen, wie ein Lautsprecherwagen der Polizei sich den Teilnehmern nähert. In den Durchsagen ist zu hören, dass man den "Aufzug ermöglichen wolle". Die Teilnehmer werden gebeten, sich an die Regeln und Abstände zu halten, damit "heute Abend alle gesund nach Hause kommen."

Die Beamten boten dann an, mit dem Lautsprecherwagen den Zug anzuführen und einmal um das Rathaus herum und weiter in die Stadt zu geleiten. "Folgen Sie einfach den Anleitungen der Polizistinnen und Polizisten", sagt ein Beamter ins Megafon, "und dann wird das hier sicherlich eine erfolgreiche Geschichte werden."

Die Durchsagen wurden mit Jubel und Applaus von den Demonstranten gefeiert. Die Gruppe "Wir gegen Corona" sprach hingegen von einem "beispiellosen Vorgang". Erstmals habe eine Polizei in Deutschland eine Querdenken-Demonstration nach eigenen Aussagen aktiv mitgestaltet und eine Demoroute geplant, schrieb die Gruppe auf Twitter. Der Journalist Jonas Miller berichtete auf Twitter, die Polizei habe aus Gründen der Deeskalation so reagiert. Bis 1.30 Uhr lag keine offizielle Stellungnahme der Polizei Mittelfranken vor.

Unklar ist, wer die Veranstaltung angemeldet hatte. Die Polizei Mittelfranken hatte am Donnerstagnachmittag eine "mobile Versammlung" und eine voraussichtliche Wegstrecke angekündigt und vor Verkehrsbehinderungen gewarnt. Die Versammlung wurde wohl offiziell abgesagt, nachdem die Stadt keine Durchführung in der Innenstadt zulassen wollte. In Telegram-Gruppen gab es offenbar Aufrufe für einen "Spaziergang".

Am Mittwoch hatte eine Durchsage der Polizei in Koblenz (lesen Sie hier mehr) für Diskussionen gesorgt. Dort hatten sich die Beamten bei den Demonstranten bedankt – offenbar für den friedlichen Verlauf.