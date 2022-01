Proteste in Nürnberg

Unerwartet viele Teilnehmer bei Corona-Demo

04.01.2022, 07:41 Uhr | dpa

In Bayern sind am Abend in mehreren Städten über 10.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Auffällig hoch war die Teilnehmerzahl in Nürnberg.

In zahlreichen Städten in Bayern sind am Montag erneut Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Insgesamt waren es über 10.000 Menschen, zum größten Protest kamen in Nürnberg 4.200 Teilnehmer, doppelt so viele wie erwartet.

Wie das Polizeipräsidium mitteilte, gab es bei dem angemeldeten "Montagsspaziergang" keine Zwischenfälle. In der Vergangenheit seien Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Nürnberg immer friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher.

Nürnberg: Polizei spricht von friedlichem Demo-Verlauf

Im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken habe es auch unangemeldete "Corona-Spaziergänge" gegeben, etwa in Neustadt an der Aisch (1.000 Teilnehmer), Fürth (250 Menschen), Bad Windsheim (180) und Altdorf (80). Sie seien friedlich und störungsfrei verlaufen.

Auch in vielen anderen bayerischen Städten und Gemeinden riefen Gegner der Corona-Maßnahmen zu sogenannten Montagsspaziergängen zum Zeichen des Protests auf. Viele Städte haben aber nicht ortsfeste Kundgebungen verboten und den Teilnehmern von nicht angemeldeten Demonstrationen Bußgelder angedroht.