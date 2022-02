Über 30 beschädigte Autos

Nach Lkw-Chaosfahrt: Haftbefehl gegen Fahrer erlassen

09.02.2022, 20:47 Uhr | dpa

Nachdem ein betrunkener Lkw-Fahrer in Fürth eine Spur der Verwüstung hinterlassen hatte, sieht der Oberbürgermeister der Stadt Handlungsbedarf. Unterdessen wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Der Lastwagenfahrer, der in Fürth betrunken Autos und Häuser gerammt und dabei eine Spur der Verwüstung verursacht hat, muss in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter habe am Mittwoch einen Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei in Nürnberg mit. Der 50 Jahre alte Mann war den Angaben der Polizei zufolge in der Nacht zuvor hochalkoholisiert mit seinem Sattelauflieger und 26 Tonnen Ladung über eine rote Ampel gerast.



Er hatte insgesamt 34 Autos so beschädigt und ineinander geschoben, dass sie teils in Brand gerieten. Einige parkende Autos wurden in Hauswände gedrückt und Gebäude massiv beschädigt. Die Bergung dauerte am Mittwochabend noch immer an.

Unfallfahrt in Fürth: Oberbürgermeister verlangt Konsequenzen

Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) zeigte sich nach der folgenschweren Irrfahrt eines Sattelzugs durch eine Wohnstraße schockiert über das Ausmaß der Verwüstung. Es sei ein Wunder, dass es keine Toten gegeben habe, sagte der Politiker am Mittwoch. Es sei unfassbar, was ein einziger Lkw außer Kontrolle anrichten kann. "Das ist schon eine Dimension, die einen erschrecken lässt."

Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) besichtigt die Unglückstelle: Der Lkw rammte auf einer Strecke von 500 Metern Dutzende Autos.



Jung forderte, Konsequenzen aus dem Vorfall zu ziehen. "Man muss sich wirklich Gedanken machen, wie das mit Lkw-Gefahren in großstädtischen Wohngebieten ausschaut. Aber das ist keine Sache, die die Stadt Fürth entscheiden kann. Das müssen sich Menschen in den Ministerien anschauen."

Lkw-Fahrer fuhr bei Rot über Ampel in Fürth

Am Dienstagabend war ein betrunkener 50-jähriger Lkw-Fahrer bei Rot über eine Kreuzung gefahren und hatte dann zahlreiche Autos vor sich hergeschoben und einige in eine Hauswand gedrückt. Anschließend kam es zu einem Feuer. Drei Menschen, darunter der Lkw-Fahrer, wurden verletzt und mehr als 30 Autos beschädigt. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar.

Die Polizei nahm den leicht verletzten Lkw-Fahrer fest. Er sollte noch am Mittwoch vor einen Ermittlungsrichter kommen. Die Beamten konnten ihn zunächst nicht befragen. Wie es zu der Irrfahrt kommen konnte, war deshalb noch unklar.