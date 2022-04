Neuer Dresscode zeigt Bein

Kurze Hose im Einsatz – Aprilscherz der Polizei Mittelfranken geht viral

Kommen kurze Uniform-Hosen und säurebeständige Einsatzsandalen? Das Posting der Polizei Mittelfranken mit dem vermeintlich neuen Dresscode geht im Internet viral – und sorgt für Lacher.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken hat in einem Facebook-Posting zum 1. April scherzhaft ihre neue Sommer-Dienstkleidung vorgestellt. Wegen zunehmender Temperaturen aufgrund des Klimawandels würden kurze Hosen getestet.

Achso, nicht etwa Verfolgungsjagden, Schießereien oder die volle Waffenmontur bringen den Polizisten gemeinhin zum Schwitzen – es sind also ihre langen Hosen! Ein Tipp für alle Uniform-Liebhaberinnen: Die freigelegten Waden dürften sich am besten an der Reiterstaffel bewundern lassen, wenn die Beamten hohen Rosses vorbeischreiten.

Nürnberg: Kommen auch Einsatzsandalen?

In Mittelfranken gebe es die ersten Trageversuche der kurzen Uniform-Hose als offizielles Dienstkleidungsstück, heißt es in dem nicht ganz ernstgemeinten Posting des Polizeipräsidiums auf Facebook. Ist der Praxistest erfolgreich, werde über weitere sommerliche Einsatzkleidung nachgedacht. Im Gespräch seien auch "Einsatzsandalen": "Aktuell erfolgt eine Marktschau nach geeigneten Modellen", die etwa "säurebeständig" sein müssen.

Da hat sich das Polizeipräsidium Mittelfranken wahrlich einen schlechten Zeitpunkt für die Vorstellung ihrer neuen Dienst-Sommergarderobe ausgesucht. Der Winter ist kurzzeitig zurück, am Wochenende werden in Nürnberg Schnee und Kälte erwartet.

Es sind nicht ganz ernstgemeinte Reaktionen wie die vorherigen Absätze, die der Aprilscherz des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet hervorruft. Nutzer fragen ironisch, wann die kugelsichere Boxershorts dazu kommt. Oder fordern eine Lederhose. Einig scheinen sich die meisten Nutzer darin, dass das Konzept mit den Kniestrümpfen noch einmal überarbeitet werden müsse – oder es zumindest Sockenhalter brauche. Innerhalb weniger Stunden wurde das Posting allein auf Facebook 100 Mal geteilt und rief 800 Kommentare hervor.

Scherz mit ernstem Hintergrund

In dem scherzhaften Kontext spricht die Polizei aber auch ein ernstes Thema an: "Zunehmend höhere Temperaturen, bedingt durch den Klimawandel, machen es nötig, die polizeiliche Ausstattung anzupassen."

Schon in der Vergangenheit sorgte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit seinen Aprilscherzen für Schmunzeln. (Quelle: Polizei Mittelfranken)



Bereits in den vergangenen Jahren sorgte das Präsidium mit Aprilscherzen für Schmunzeln. 2018 etwa, als es einen kleinen Diensthund im Handtaschen-Format eigens für Taschendurchsuchungen vorstellte. Oder als 2020 die Task Force Elefant verkündet wurde, die beim Abschleppen von Falschparkern unterstützen sollte.