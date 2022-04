U-Bahnhof Gostenhof

Mann stürzt gegen einfahrenden Zug und stirbt

11.04.2022, 19:39 Uhr | t-online, krei

Tödliches Unglück an einem U-Bahnhof in Nürnberg: Ein 43-Jähriger starb, als er gegen eine einfahrende U-Bahn stürzte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein Mann ist am Montagnachmittag am U-Bahnhof Gostenhof in Nürnberg ums Leben gekommen. Der 43-Jährige sei am Montag gegen 14 Uhr wohl alleinbeteiligt ins Wanken geraten und gegen einen einfahrenden Zug gestürzt, so die Polizei. Eine Fremdbeteiligung schließt sie offenbar aus.



Bei dem Unfall habe der Mann schwerste Verletzungen erlitten, ein Rettungsdienst brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus. Dort sei er wenig später verstorben, so das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Während des Einsatzes konnten die U-Bahn-Haltestelle Gostenhof knapp anderthalb Stunden lang nicht angefahren werden. Die Kriminalpolizei habe die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens übernommen.