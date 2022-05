Erneut ÔÇ×BabyboomÔÇť bei den N├╝rnberger Airport-Falken: Drei Wanderfalken-K├╝ken sind am Tower des N├╝rnberger Flughafens geschl├╝pft. Die Wanderfalken haben sich vor einigen Jahren in der Kuppel des Towers in 48 Meter H├Âhe niedergelassen. Nun haben sie das dritte Jahr infolge Nachwuchs bekommen, wie der Flughafen am Montag mitteilte.