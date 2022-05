Deshalb bleibe ihr vorerst nur, an die Vernunft der Hundehalter zu appellieren. Das funktioniere nicht immer, erkl├Ąrt Frisch, die selbst vier Hunde hat. Dabei sei es gerade jetzt im Fr├╝hjahr wichtig, Wildtieren ihre Ruhe zu lassen. Von M├Ąrz bis zum 15. Juni dauert die Brut- und Setzzeit, in der Rehe, Hasen und Co. besonderen Schutz f├╝r Brut und Aufzucht brauchen. Ihre Jungen k├Ânnten ├╝berall im hohen Gras versteckt sein.

Feldhasen etwa legen ihren Nachwuchs nah am Wegrand ab, oftmals nur ein bis zwei Meter entfernt. Dort sind die Jungtiere, die gerade mal 80 Gramm wiegen, die meiste Zeit auf sich allein gestellt. So vermeidet die Mutter, die im Schnitt drei Jungtiere im Januar zu Welt bringt, dass Beutegreifer aufmerksam werden. Eigentlich seien sie durch ihre Fellfarbe und ohne Eigengeruch gut vor Angreifern gesch├╝tzt. Nicht aber, wenn Hunde ihnen zuf├Ąllig begegnen. Eine Gefahr mehr f├╝r die Population der Feldhasen: Nat├╝rliche Fressfeinde wie der Fuchs oder der Klimawandel machen ihnen bereits das Leben schwer.

Vermeintlich verwaiste Feldhasen nicht aufsammeln

Frisch warnt ebenfalls davor, vermeintlich verwaiste Hasen vom Wegrand aufzusammeln. Meist sei das Muttertier ganz in der N├Ąhe. Die Wildtierexpertin w├╝nscht sich von Erwachsenen mehr "Verst├Ąndnis f├╝r Natur und Tier": Auch wenn sie nichts B├Âses wollen w├╝rden, w├Ąre manchmal mehr Verstand angebracht.

Bei Fragen ist die Wildtierhilfe Mittelfranken zur Stelle. Der Verein ist erreichbar per Telefon 0176/55108147 oder per Mail unter info@wildtierhilfe-mittelfranken-ev.de

├ähnliches gelte f├╝r Rehkitze, die in Wiesen oder am Waldrand versteckt liegen. Damit sie ungest├Ârt aufwachsen k├Ânnen, sollten Menschen wie Hunde auf dem Weg bleiben. Streunende Hunde w├╝rden nicht nur die Jungen, sondern auch die Muttertiere gef├Ąhrden. So sei ein tragendes Reh wenig stressresistent: Wenn es von einem Hund durch Wald und Wiese gejagt werde, sei laut Frisch die Gefahr einer Totgeburt hoch. Zum Abort k├Ânne es genauso kommen, wenn sich das Gei├č zu sehr erschrecke. All das strapaziere die Tiere so sehr, dass sie keine Kraft mehr f├╝r die Geburt aufbringen k├Ânnten.

W├Ąre dann nicht eine Leinenpflicht auch in Bayern im Fr├╝hjahr die L├Âsung? Nicht unbedingt, antwortet die Vorsitzende, von Zwang halte sich nichts. "Was ich mir w├╝nsche, sind Hunde, die gut h├Âren und nicht vom Weg abkommen!" Seien die Hunde erst einmal im Wald, habe der Halter oft keine Kontrolle mehr.

Rehkitze verstecken sich im hohen Gras, die Mutter ist meist nicht weit. (Quelle: /imago-images-bilder)