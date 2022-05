Wie geht es weiter im Verfahren um Rainer Winkler? Nach dem aufsehenerregenden Prozess um den "Drachenlord" liegt der Ball bei der Staatsanwaltschaft. Landet der Youtuber am Ende doch noch im Gef├Ąngnis?

Die Akte liegt bei der Staatsanwaltschaft: Hier wird in den kommenden Wochen ├╝ber das weitere juristische Schicksal des "Drachenlord" entschieden, der mit b├╝rgerlichem Namen Rainer Winkler hei├čt. "Wie es weitergeht, das ist gerade in der Schwebe", erkl├Ąrt Antje Gabriels-Gorsolke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft N├╝rnberg -F├╝rth. Der Ausgang sei v├Âllig offen.

Das Gericht besch├Ąftigt sich bereits in dritter Instanz mit dem umstrittenen YouTuber: erst am Amtsgericht im Oktober 2021, dann kam es im M├Ąrz zum Berufungsprozess vor dem Landgericht N├╝rnberg. Zuletzt wurde Winkler zu einer Bew├Ąhrungsstrafe von einem Jahr wegen gef├Ąhrlicher K├Ârperverletzung und anderer Straftaten verurteilt. Er ging auf "Hater" an seinem Grundst├╝ck los. Immer wieder war er mit Menschen aneinandergeraten, die sich vor seinem Haus positioniert hatten.