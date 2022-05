Bewaffneter Mann löst Polizeieinsatz in Mittelfranken aus

Einen gr├Â├čeren Polizeieinsatz hat eine Mitteilung ├╝ber einen Mann mit einer Waffe ausgel├Âst. Zeugen h├Ątten den 22-J├Ąhrigen mit einer Pistole und in Begleitung von zwei anderen M├Ąnnern in N├╝rnberg gesehen, so die Polizei am Sonntag. Als die Beamten die Gruppe am Freitag umstellten, entpuppte sich die Waffe jedoch als Schreckschusspistole. Au├čerdem hatte er noch eine Machete dabei. Den Grund f├╝r das Tragen der Waffen konnte der Mann der Polizei nicht nennen.