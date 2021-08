Stuttgart

Südwesten will verstärkt "Long Covid" erforschen lassen

27.08.2021, 16:03 Uhr | dpa

Baden-Württemberg will die Kompetenzen des Forschungs- und Medizinstandorts bündeln und auf die Erforschung der Corona-Spätfolgen ausrichten. "Wir wollen in Deutschland einen Standard in der Long-Covid-Forschung setzen. Langfristig soll die Therapie gegen Long Covid aus Baden-Württemberg kommen", sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz der "Südwest Presse" (Samstag). Eine vom Land mit 2,3 Millionen Euro geförderte gemeinsame Studie der Unikliniken Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm zu Corona-Spätfolgen stehe in den Startlöchern.

Allein in Baden-Württemberg haben sich dem Bericht zufolge bereits rund 520.000 Menschen mit Corona angesteckt. Schätzungen zufolge leben damit im Südwesten bereits 50.000 bis 100.000 Menschen mit Long-Covid-Symptomen, die Zahl wird absehbar weiter steigen. Bekannt seien rund 50 Symptome, die in großer Bandbreite auftreten, von leichten bis schweren Verläufen.