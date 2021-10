Stuttgart

"Willkommen in The Länd": Aktion in Baden-Württemberg

26.10.2021, 14:52 Uhr | dpa

Am Ortsschild von Dischingen hängt ein Zusatzschild mit der Aufschrift „Willkommen in THE LÄND“. Foto: Stefan Puchner/dpa (Quelle: dpa)

Wer von Bayern nach Baden-Württemberg fährt, wundert sich vielleicht: Die Landesregierung in Stuttgart geht mit dem Slogan "Willkommen in The Länd" international auf Fang von Fachkräften und Menschen mit hierzulande gefragten Berufen. "Willkommen in The Länd" heißt es deshalb Schwarz auf Gelb auf zahlreichen Schildern im Land, die ihre Betrachter erstmal vor Rätsel stellen. Das sollen sie auch. An Ortseingängen, Bahnhöfen und Brücken geben die Schilder einen Vorgeschmack auf die neue Imagekampagne des Landes, die am Freitag in Stuttgart vorgestellt wird. Die Signale überall im Land seien "Guerrilla-Marketing", das auf die Präsentation mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Ende der Woche neugierig machen soll, erklärte ein Sprecher des Staatsministeriums. Die selbstironische Vorgänger-Kampagne unter dem Motto "Wir können alles außer Hochdeutsch" war außerordentlich erfolgreich. Es wird damit gerechnet, dass jetzt auch Social Media eine große Rolle in der Werbestrategie für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg spielen. Hinter der Kampagne steckt die Werbeagentur Jung von Matt.