Stuttgart

Umfrage: Erwartungen der Südwest-Wirtschaft trüben sich ein

09.02.2022, 14:45 Uhr | dpa

Die Erwartungen von Südwest-Unternehmen haben sich einer neuen Umfrage zufolge zu Jahresbeginn eingetrübt. Wie der Wirtschafts-Dachverband BWIHK am Mittwoch in Stuttgart berichtete, sorgen Beschränkungen in der Corona-Pandemie und gestörte Lieferketten im Vergleich zum vergangenen Herbst für ein schlechteres Stimmungsbild.

"Fast die Hälfte der Südwest-Unternehmen schätzt ihre Lage zwar immer noch als gut ein, dennoch nimmt auch die Zahl der Pessimisten weiter zu", sagte Marjoke Breuning, Vizepräsidentin des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK).

13 Prozent der im Januar befragten Betriebe bewerteten demnach ihre Lage als schlecht. Von einer guten Lage berichteten 47 Prozent. Von einer lediglich befriedigenden Situation sprachen rund 40 Prozent. An der Verbandsumfrage nahmen mehr als 3700 Unternehmen verschiedener Branchen und Größen teil.

"Auch wenn sich manche Branchen schon wieder aus dem konjunkturellen Tal herausgearbeitet haben, dürfen wir nicht übersehen, dass in anderen Bereichen der Weg aus der Pandemie deutlich länger und steiniger ist als gedacht", sagte Breuning. Vergleichsweise zuversichtlich sei die Baubranche. Auch die Industrie stünde ungeachtet von Lieferengpässen gut da. Für viele Einzelhändler bleibe die Lage hingegen angespannt.