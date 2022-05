Das perfide Geschäft mit der Angst

10.000 Euro – so viel verlangt ein Anbieter auf der Plattform Ebay Kleinanzeigen fĂŒr einen Platz in seinem Bunker. "Der Krieg vor der TĂŒre spricht fĂŒr sich", heißt es in der Anzeige. Und: "Wir bieten sicheren Schutz im Notfall tief unter der Erde". Auch Wasser, Strom und Essen seien vorhanden – und die Nachfrage "riesengroß", weshalb die "Bearbeitung lĂ€nger dauert".

Deutlich "gĂŒnstiger" ist da ein anderer Anbieter: 260 Euro fĂŒr eine FlĂ€che von 13 Quadratmetern verlangt dieser pro Monat dafĂŒr, dass man im Verteidigungsfall "RĂ€umlichkeiten in einem voll funktionsfĂ€higen Luftschutzbunker in Stuttgart" zur VerfĂŒgung gestellt bekommt. Was das konkret bedeutet, liefert der Anbieter gleich mit: Nur im "Verteidigungsfall gem. Artikel 115a GG" könne man einziehen, heißt es in der Annonce.