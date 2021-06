Wiesbaden

Gesundheitswirtschaft wächst um 1,4 Prozent

17.06.2021, 11:33 Uhr | dpa

Die Zahl der Menschen, die in der Gesundheitswirtschaft arbeiten, ist im vergangenen Jahr in Hessen erneut gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, verzeichnete die Branche im ersten Corona-Jahr rund 457.000 Erwerbstätige und damit 1,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zwischen 2015 und 2020 legte die Gesundheitswirtschaft um 11,5 Prozent zu - in der Gesamtwirtschaft gab es bei der Erwerbstätigenzahl im gleichen Zeitraum lediglich ein Plus von 4,5 Prozent.

Insgesamt arbeiteten 2020 etwas mehr als 13 Prozent aller hessischen Beschäftigten in der Gesundheitswirtschaft. Sie produzierten Waren und Dienstleistungen im Wert von 29,5 Milliarden Euro ("nominale Bruttowertschöpfung"). Das entspricht 11,6 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung in Hessen. Preisbereinigt sank die Bruttowertschöpfung um 2,6 Prozent.