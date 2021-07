Wiesbaden

DRK stellte mehr als 700 Kräfte für Hochwasserregion bereit

24.07.2021, 14:46 Uhr | dpa

Der hessische Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat nach eigenen Angaben neben denen aus den betroffenen Bundesländern die meisten Einsatzkräfte für die Hochwasserregionen bereitgestellt. Das teilte der Landesverband am Samstag in Wiesbaden mit. Seit letzter Woche waren den Angaben zufolge insgesamt 715 hessische DRK-Einsätzkräfte in den betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vor Ort. Der Landesverband rechnet damit, dass der Einsatz bis weit in den August andauern werde. In Nordrhein-Westfalen ist demnach der Einsatz der hessischen DRK allerdings beendet worden.

Die Aufgaben des DRK vor Ort seien derzeit unter anderem Sandsäcke zu befüllen, Hygiene-Verhältnisse zu stabilisieren, Trinkwasser bereitzustellen und Suchdienste zu unterstützen. Eine sogenannte "Psychosoziale Notfallversorgung" bieten die Helfer und Helferinnen voraussichtlich bis zum 30. Juli an.